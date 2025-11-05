Najmanje sedmoro poginulih u padu teretnog aviona u Kentakiju

BBC News pre 12 minuta | Džejms Čejter

Najmanje sedam ljudi je poginulo, a 11 povređeno, kada se teretni avion kompanije UPS srušio prilikom poletanja sa aerodroma u Lujvilu, najvećem gradu Kentakija, potvrdio je guverner države.

Među poginulima su verovatno i tri člana posade aviona koji je 4. novembra oko 17.15 po lokalnom vremenu eksplodirao dok je poletao, ali to još nije potvrđeno, dodao je Endi Bešer.

Zvaničnici kažu da su ljudi pretrpeli „velike" povrede i da bi broj žrtava mogao da se povećava.

Preliminarna istraga je u toku i vodi je Nacionalni biro za bezbednost saobraćaja (NTSB).

„Ne znamo koliko će vremena biti potrebno da mesto bude bezbedno kako bi se sprovela istraga", poručio je Pol Hamfri, šef policije u Lujvilu.

Iz kompanije poručuju da su „ožalošćeni" incidentom i da je „UPS posvećen bezbednosti zaposlenih i klijenata".

„Ovo posebno važi za Lujvil, dom naše avio-kompanije i hiljada UPS-ovih zaposlenih", dodali su iz ove američke kurirske službe za međunarodnu dostavu paketa i teretnih pošiljaka.

Preliminarna istraga je u toku, ali zvaničnici su rekli da je prerano reći šta je uzrokovalo nesreću.

Zvaničnici su, međutim, napomenuli da je ogromanpožar nastao zbog količine goriva u avionu, koji je započinjao let ka 6.920 kilometara udaljenim Havajima.

U trenutku nesreće, u avionu je bilo 144.000 litara goriva.

Nije potvrđeno koji je teret je bio u avionu, iako su zvaničnici rekli da nije bilo ničega što bi stvorilo povećan rizik od zagađenja.

Eksplozija se proširila i na dva obližnja preduzeća, među kojima je i kompanija za preradu nafte.

Oštećena je i fabrika automobila, a dva njena radnika se vode kao nestali.

Nije poznato koliko je ljudi bilo u objektu kada je došlo do nesreće.

Zbog količine izlivenog goriva, zona je kontaminirana i opasna, rekao je Brajan O'Nil, šef vatrogasne službe Lujvila.

Svi letovi su otkazani, a vatrogasne ekipe su 4. novembra uveče gasile vatru.

„Još ima stvari koje su zapaljive i potencijalno eksplozivne", izjavio je guverner Bešerna, apelujući na ljude da se ne približavaju mestu nesreće.

Model aviona koji se srušio bio je veliki tromotorni, MD-11F.

Prvi put je poleteo kao putnički avion pre 34 godine kao deo kompanije Tai Ervejz, ali je 2006. godine prebačen u UPS.

Avion je prvobitno proizvodila kompanija Mekdonel Daglas koja se 1997. spojila sa Boingom.

Fedeks i UPS su 2023. objavile da im je u planu povlačenje svih modela MD-11 tokom narednih deset godina u cilju modernizacije flote.

Lujvil je sedište kompanije UPS Worldport, globalnog čvorišta za operacije vazdušnog kargoa kompanije za dostavu paketa.

„Ovo je grad UPS-a i svaki stanovnik poznaje nekoga ko radi za tu kompaniju.

„Svi pokušavaju da saznaju šta im je sa članovima porodica i prijateljima", rekla je Betsi Ruhe, članica gradskog veća Lujvila.

Pad aviona je „neverovatna tragedija koju zajednica nikada neće zaboraviti“, napisao je Krejg Grinberg, gradonačelnik Lujvila je na društvenoj mreži Iksu.

