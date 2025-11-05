Macut u Šangaju: Srbija opredeljena za dalje jačanje strateškog partnerstva sa Kinom

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas na otvaranju osmog Kineskog međunarodnog sajma uvoza u Šangaju da je Srbija opredeljena za nastavak jačanja strateškog partnerstva sa Kinom, u skladu sa visokim stepenom međusobnog poverenja, saopštila je Vlada .

Premijer je ocenio da je u proteklim godinama učvršćeno sveobuhvatno strateško partnerstvo i prijateljstvo dve zeme, a bilateralna saradnja dostigla najviši nivo, zahvaljujući ličnom doprinosu dva predsednika – Aleksandra Vučića i Si Đinpinga.

On je ukazao da je Srbija jedna od prvih evropskih zemalja koja je uvidela značaj i prilike koje pruža Kineski međunarodni sajam uvoza i zato je svake godine prisutna na ovoj manifestaciji, sa sve raznovrsnijom i bogatijom ponudom, navodi se u saopštenju.

Macut je rekao da se ekonomska saradnja Srbije i Kine dinamično razvija kroz realizaciju brojnih kapitalnih projekata u oblastima drumske, železničke i energetske infrastrukture, kao i da je sve više kineskih kompanija i investitora prisutno u Srbiji, posebno u oblastima rudarstva, crne i obojene metalurgije i auto-industrije.{image3}

Premijer je pozvao kineske prijatelje, ali i predstavnike svih drugih zemalja prisutnih na sajmu u Šangaju da u paviljonu Srbije iskuse srpsko gostoprimstvo.

Podsetio je da će Srbija biti "ponosni domaćin" specijalizovane svetske izložbe Ekspo 2027, za čije se održavanje, kako je naveo, Beograd užurbano sprema, i na kojoj će ceo svet imati priliku da još bolje i sveobuhvatnije upozna Srbiju i njene potencijale.

Premijer je prisustvovao i ceremoniji otvaranja nacionalnog paviljona Srbije na Kineskom međunarodnom sajmu uvoza u Šangaju.