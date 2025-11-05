Tužilaštvo: Bačulov pušten pa ponovo uhapšen zbog sumnje da je pripremao napade ispred Skupštine

Beta pre 1 sat

Lider novosadskog pokreta "Budi heroj" Miša Bačulov ponovo je uhapšen zbog sumnje da je u nedelju, 2. novembra, "iz Кliničkog centra koordinisao nasilje ljudi ispred Skupštine Srbije", gde je bio hospitalizovan od subote, saopštilo je Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu.

Bačulov je prethodno saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, a na slobodu je pušten zbog, kako su naveli, "nemogućnosti suda" da zbog isteka radnog vremena odlučuje o predlogu tužilaštva da mu odredi pritvor.

"Postoji sumnja da je koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u Кliničkom centru Srbije koordinirao nasilje koje se te večeri 2. novembra odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni", saopštilo je VJT.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, a ne teret mu se stavlja izvršenje krivičnih dela napad na ustavno uređenje i pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i javne bezbednosti.

Bačulov je uhapšen u petak, 31. oktobra zbog sumnje da je je sa još dve osobe hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića , ali je dan kasnije zbog zdravstvenih tegoba odveden na lečenje u Urgentnom centru, a potom je premešten u Klinički centar Srbije.

(Beta, 05.11.2025)

Povezane vesti »

Bačulov pušten pa opet uhapšen zbog novih krivičnih dela

Bačulov pušten pa opet uhapšen zbog novih krivičnih dela

NIN pre 13 minuta
Pojavio se video hapšenja, ovako izgleda ponižavanje na delu: Mišu Bačulova tek što su pustili, uhapsili već nekoliko…

Pojavio se video hapšenja, ovako izgleda ponižavanje na delu: Mišu Bačulova tek što su pustili, uhapsili već nekoliko trenutaka kasnije

Nova pre 1 sat
Potpuno nebulozno saopštenje Višeg javnog tužilaštva: Bačulov uhapšen, pa pušten jer se „završilo radno vreme“

Potpuno nebulozno saopštenje Višeg javnog tužilaštva: Bačulov uhapšen, pa pušten jer se „završilo radno vreme“

Nova pre 44 minuta
Bačulov ponovo priveden, sumnja se da je „koordinirao nemire kod Skupštine iz Kliničkog centra“

Bačulov ponovo priveden, sumnja se da je „koordinirao nemire kod Skupštine iz Kliničkog centra“

Danas pre 49 minuta
Kako je vođena operacija “Bačulov i lekar D.C.“: Nije tražen pritvor, ali jeste skrivanje identiteta

Kako je vođena operacija “Bačulov i lekar D.C.“: Nije tražen pritvor, ali jeste skrivanje identiteta

Nova pre 54 minuta
Vjt o hapšenju Bačulova: Iz KCS koordinirao nasilje ispred Doma narodne skupštine, hteo da bude snimljen kako pada i grči se…

Vjt o hapšenju Bačulova: Iz KCS koordinirao nasilje ispred Doma narodne skupštine, hteo da bude snimljen kako pada i grči se

Pravda pre 1 sat
Tužilaštvo: Bačulov pušten pa ponovo uhapšen zbog sumnje da je pripremao napade ispred Skupštine

Tužilaštvo: Bačulov pušten pa ponovo uhapšen zbog sumnje da je pripremao napade ispred Skupštine

Radio sto plus pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeTužilaštvoMiša Bačulov

Politika, najnovije vesti »

“Ćaci misli svojom glavom”: Ana Brnabić na večerašnjem skupu naprednjaka ispred Skupštine

“Ćaci misli svojom glavom”: Ana Brnabić na večerašnjem skupu naprednjaka ispred Skupštine

Danas pre 1 sat
Šta znači odluka Švedske da obustavi podršku delu državnih institucija u Srbiji?

Šta znači odluka Švedske da obustavi podršku delu državnih institucija u Srbiji?

Danas pre 2 sata
Vučiću se ne da u Novi Sad, odložen miting SNS-a: Za sledeći vikend ili zauvek?

Vučiću se ne da u Novi Sad, odložen miting SNS-a: Za sledeći vikend ili zauvek?

Danas pre 1 sat
Dvojni državljanin Hrvatske i Crne Gore uhapšen zbog ratnog zločina 1993. kod Šibenika

Dvojni državljanin Hrvatske i Crne Gore uhapšen zbog ratnog zločina 1993. kod Šibenika

Danas pre 2 sata
Licem u lice, a između kordon: Skupovi podrške vlasti i Dijani Hrki u Beogradu

Licem u lice, a između kordon: Skupovi podrške vlasti i Dijani Hrki u Beogradu

Danas pre 1 sat