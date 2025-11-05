Vremenska prognoza za četvrtak 6. oktobar: Sutra ujutro magla i slab mraz, tokom dana sunčano

Beta pre 20 minuta

U Srbiji će sutra ujutro ponegde na zapadu Vojvodine, po kotlinama i dolinama reka biti kratkotrajna magla, a u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije mestimično i slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano, osim na istoku i jugu Srbije gde će biti oblačno, od sredine dana sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, u donjem Podunavlju povremeno i jak. Najniža temperatura će se kretati od nula do šest stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.

U Beogradu će ujutro biti hladno, na širem području grada slab prizemni mraz i kratkotrajna magla a tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od jedan do pet stepeni Celzijusa, najviša dnevna oko 16 stepeni. Krajem dana očekuje se naoblačenje.

U Srbiji će u petak biti umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, u istočnim i južnim predelima, kao i na jugu Banata, dok se za vikend i u ponedeljak kiša očekuje u većini krajeva Srbije. U utorak će biti prestanak padavina, a zatim suvo sa dužim sunčanim periodima.

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 6. novembar 2025:

Usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez se savetuje asmatičarima i osobama sa srčanim obolјenjima. Od meteoropatskih reakcija očekuju se slabija koncentracija i pospanost.

(Beta, 05.11.2025)