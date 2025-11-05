Raspisan Javni poziv za podsticaje: Evo ko u Srbiji može da dobije i do 2.500.000 dinara

Uprava za agrarna plaćanja saopštila je danas da je raspisalo Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja za 2025. godinu.

Zahtevi se mogu podneti od 5. do 25. novembra isključivo preko platforme eAgrar ili portala ePodsticaji. Pravo na podsticaj ostvaruju lica koja su u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine kod društva za osiguranje zaključila polisu osiguranja od rizika za: Najviši ukupni iznos podsticaja po korisniku za jednu kalendarsku godinu iznosi 2.500.000 dinara. Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti Ministarstvu na