Solarne oluje mogu nas vratiti u tehnološko kameno doba: Zbog ovog su stručnjaci zabrinuti (video)

Sunce na prvi pogled deluje mirno, ali pokazuje značajnu aktivnost. Solarne erupcije srednje jačine zabeležene su na drugoj strani poleđini Sunca, a stručnjaci upozoravaju da bi to moglo postati problem za našu planetu.

Solarne oluje mogu izazvati ozbiljne posledice na Zemlju. Kada naelektrisane čestice iz Sunca stignu do našeg magnetnog polja, mogu izazvati prekide u električnoj infrastrukturi, komunikaciji i radu uređaja. Stručnjaci upozoravaju da bi jaka solarna oluja mogla da nas "vrati u tehnološko kameno doba", što bi značilo globalnu krizu. "Sunce je danas proizvelo četiri solarne erupcije srednje jačine (klasa M)", izjavio je britanski astrofizičar Rajan Frenč na X-u. On