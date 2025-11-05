Evroposlanik Goci: Brnabić više ne deluje kao predsednica parlamenta, već kao Vučićeva portparolka

Danas pre 8 sati  |  Beta
Evroposlanik Goci: Brnabić više ne deluje kao predsednica parlamenta, već kao Vučićeva portparolka
Generalni sekretar Evropske demokratske partije Sandro Goci ocenio je večeras da predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić „više ne deluje kao predsednica parlamenta, već kao portparolka predsednika Srbije Aleksandra Vučića“. „Mislim da smo se već navikli na stav vaše predsednice parlamenta, koja više ne deluje kao predsednica parlamenta. Rekao bih da je ona portparolka vašeg predsednika. I tako, ona nastavlja tim putem – legitimno. Iz njene perspektive, čaša je
Aleksandar VučićSkupština SrbijeAna Brnabić

