Profesori sa Stenforda: Studentski pokret u Srbiji može postati globalni model otpora

Na Univerzitetu Stenford danas će biti održan Panel o studentskom pokretu u Srbiji na kojem će, između ostalog, govoriti profesor emeritus Milena Dragićević Šešić i studenti iz Novog Pazara, Novog Sada i Beograda, prenosi večeras Insajder i dodaje da profesori sa tog univerziteta smatraju da studentski pokret u Srbiji može da postane globalni model otpora. Organizatori Panela, inače profesori na Stenfordu, Branislav Jakovljević i Srđan Keča za Insajder ističu da je