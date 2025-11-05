Profesori sa Stenforda: Studentski pokret u Srbiji može postati globalni model otpora

Danas pre 7 sati  |  Beta
Profesori sa Stenforda: Studentski pokret u Srbiji može postati globalni model otpora
Na Univerzitetu Stenford danas će biti održan Panel o studentskom pokretu u Srbiji na kojem će, između ostalog, govoriti profesor emeritus Milena Dragićević Šešić i studenti iz Novog Pazara, Novog Sada i Beograda, prenosi večeras Insajder i dodaje da profesori sa tog univerziteta smatraju da studentski pokret u Srbiji može da postane globalni model otpora. Organizatori Panela, inače profesori na Stenfordu, Branislav Jakovljević i Srđan Keča za Insajder ističu da je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Profesori sa Stenforda: Studentski pokret u Srbiji može postati globalni model otpora

Profesori sa Stenforda: Studentski pokret u Srbiji može postati globalni model otpora

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarNovi SadInsajder

Društvo, najnovije vesti »

Naslovne strane za sredu, 5. novembar 2025. godine

Naslovne strane za sredu, 5. novembar 2025. godine

Beta pre 11 minuta
Ispred Gradske kuće u Užicu održan skup podrške Dijani Hrki (VIDEO)

Ispred Gradske kuće u Užicu održan skup podrške Dijani Hrki (VIDEO)

Užice oglasna tabla pre 11 minuta
Vlasnik stana u Beogradu na vodi javio nam se sa novim fotkama koje sve govore: „Testirali su vodu i došlo je do poplave kod…

Vlasnik stana u Beogradu na vodi javio nam se sa novim fotkama koje sve govore: „Testirali su vodu i došlo je do poplave kod komšije“

Nova pre 10 minuta
Danas se očekuje najveći supermesec u godini, biće osam odsto veći od proseka

Danas se očekuje najveći supermesec u godini, biće osam odsto veći od proseka

Sputnik pre 5 minuta
Profesori sa Stenforda: Studentski pokret u Srbiji može postati globalni model otpora

Profesori sa Stenforda: Studentski pokret u Srbiji može postati globalni model otpora

Radio 021 pre 1 sat