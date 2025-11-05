Na graničnim prelazima, na izlazu iz Srbije teretna vozila čekaju i do osam sati

Česta pojava magle i sumaglice u jutarnjim i večernjim satima usporava i otežava saobraćaj zato se vozačima savetuje da na putevima pored reka i u kotlinama u ovim delovima dana voze pažljivo i na većem odstojanju zbog vlažnih kolovoza i nižih temperatura, navodi AMSS.

Na graničnim prelazima, na izlazu i ulazu u Srbije nema zadržavanja putničkih vozila, dok teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju i do osam sati. Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila. Zimska služba JP „Putevi Srbije“ saopštila je da su svi putni pravci prohodni i na njima nema snega. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na putničkim terminalima (PMV) na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Na