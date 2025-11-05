Novak Đoković sutra popodne igra četvrtfinale ATP Atine

Euronews pre 1 sat
Novak Đoković sutra popodne igra četvrtfinale ATP Atine

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće sutra od 18 časova protiv Portugalca Nuna Boržesa u četvrtfinalu ATP turnira u Atini, saopštili su danas organizatori takmičenja.

Meč Đokovića i Boržesa igraće se na Centralnom terenu kao treći duel dana i neće početi pre 18 časova, a pre njih će na teren izaći Aleksandar Miler i Tomas Martin Ečeveri. Đoković je peti teniser sveta, dok se Boržes nalazi na 47. mestu ATP liste. Srpski i portugalski teniser se do sada nisu sastajali. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće od 13 časova protiv Amerikanca Sebastijana Korde meč četvrtfinala ATP turnira u Atini na Centralnom terenu. Turnir u Atini
