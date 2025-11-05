Preokret Kecmanovića: Pobedio bolje plasiranog Italijana za četvrtfinale Atine

Dnevnik pre 24 sata
Preokret Kecmanovića: Pobedio bolje plasiranog Italijana za četvrtfinale Atine

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Atini.

U osmini finala pobedio je Italijana Lučijana Darderija 4:6, 6:2, 6:3, koji je bio treći nosilac na turniru. Meč je trajao jedan sat i 59 minuta. Kecmanović je 54. teniser sveta, dok se Darderi nalazi na 26. mestu ATP liste. The No.3 seed is out ❌ Miomir Kecmanovic knocks out Luciano Darderi, winning 4-6 6-2 6-3! #HellenicChampionship pic.twitter.com/fBsvlMrGKs — Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2025 Ovo je bio četvrti međusobni duel srpskog i italijanskog
