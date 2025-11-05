Javor - Partizan: Po jedna prilika na obe strane

Od najnovijeg Hronološki Saliman je nabacio na peterac, ali je Ugrešić u poslednjem sekundu izbacio loptu u korner.

Zubairu je prošao po levoj strani, dodao do Seka, koji je vratio loptu za Dragovića. Njegov šut sa ivice šesnaesterca otišao je preko gola. Pre utakmice je odata počast nesrećno nastradalom Mladenu Žižoviću, treneru Radničkog 1923. Partizan je posle poraza od Čukaričkog smenio Srđana Blagojevića, pa će ekipu u Ivanjici predvoditi Marko Jovanović. Jovanović će verovatno obavljati tu ulogu do reprezentativne pauze. "Posle dva teška udarca protiv Mačve i Čukaričkog,