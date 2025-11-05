Javor - Partizan uživo: Crno-beli gube, a moglo je samo da bude gore po njih

Mondo pre 51 minuta  |  Nikola Lalović
Javor - Partizan uživo: Crno-beli gube, a moglo je samo da bude gore po njih

Javor vodio 2:1 na poluveremenu, a imao je nekoliko velikih šansi.

Moglo je to da bude samo ubedljivije za Ivanjičane... Posle centarđuita sa desne strane sjajno je skočio jedan igrač Javora, ali je na kraju stativa spasila gol Partizana. Pitanje je da li je ovde zapravo golman Milošević spasio svoj gol tako što je skrenuo loptu. Mogao je Javor sada da povede sa 3:1, ali lopta je otišla malo pored gola. Kakva golčina Mateje Zuvića! Tek što je ušao u jednom od prvih kontakata sa loptom poslao je loptu pravo od stative u malu mrežu.
