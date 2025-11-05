Kuglice su tako odlučile! Fudbalerke Srbije u grupi sa Švedskom, Italijom i Danskom u A diviziji kvalifikacija za SP

Kurir pre 2 minuta
Kuglice su tako odlučile! Fudbalerke Srbije u grupi sa Švedskom, Italijom i Danskom u A diviziji kvalifikacija za SP

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije igraće sa selekcijama Švedske, Italije i Danske u Prvoj grupi A divizije evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, odlučeno je danas žrebom u Nionu.

Samo prvoplasirana selekcija će se direktno plasirati na Svetsko prvenstvo, dok će ostale ekipe igrati u plej-ofu za plasman. Poslednjeplasirana selekcija će takođe i ispasti u B diviziju. Sastaci grupa A divizije evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo: Grupa A1: Švedska, Italija, Danska i Srbija. Grupa A2: Francuska, Holandija, Poljska i Irska. Grupa A3: Španija, Engleska, Island i Ukrajina. Grupa A4: Nemačka, Norveška, Austrija i Slovenija. Svetsko
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Deset utakmica bez pobede, Fiorentina se zakucala za dno, pa uručila otkaz treneru! Stefano Pioli nije više trener…

Deset utakmica bez pobede, Fiorentina se zakucala za dno, pa uručila otkaz treneru! Stefano Pioli nije više trener italijanskog kluba!

Kurir pre 2 minuta
Poznat spisak fudbalera Srbije koji u Hrvatskoj kreću u borbe za EP

Poznat spisak fudbalera Srbije koji u Hrvatskoj kreću u borbe za EP

Danas pre 9 sati
Vlahović doneo bod Juventusu, Bajern osvojio Pariz, Liverpul bolji od Reala (video)

Vlahović doneo bod Juventusu, Bajern osvojio Pariz, Liverpul bolji od Reala (video)

Sportski žurnal pre 1 dan
Vlahović doneo bod Juventusu - Bajern i posle Pariza perfektan!

Vlahović doneo bod Juventusu - Bajern i posle Pariza perfektan!

B92 pre 1 dan
Kragujevac: Komemoracija Mladenu Žižoviću 5. novembra

Kragujevac: Komemoracija Mladenu Žižoviću 5. novembra

Pressek pre 1 dan
UEFA: ''Evropski fudbal tuguje zbog smrti Mladena Žižovića''

UEFA: ''Evropski fudbal tuguje zbog smrti Mladena Žižovića''

Sportske.net pre 1 dan
Ne pomaže ni svemoćni Kurtoa, Liverpul "zasijao", Real srušen na "Enfildu"

Ne pomaže ni svemoćni Kurtoa, Liverpul "zasijao", Real srušen na "Enfildu"

Sportske.net pre 1 dan

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoSlovenijaŽrebHolandijaUkrajinaAustrijaItalijaEngleskaIrskaNemačkaPoljskaDanskaŠvedskaNorveškaŠpanijaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Deset utakmica bez pobede, Fiorentina se zakucala za dno, pa uručila otkaz treneru! Stefano Pioli nije više trener…

Deset utakmica bez pobede, Fiorentina se zakucala za dno, pa uručila otkaz treneru! Stefano Pioli nije više trener italijanskog kluba!

Kurir pre 2 minuta
Kuglice su tako odlučile! Fudbalerke Srbije u grupi sa Švedskom, Italijom i Danskom u A diviziji kvalifikacija za SP

Kuglice su tako odlučile! Fudbalerke Srbije u grupi sa Švedskom, Italijom i Danskom u A diviziji kvalifikacija za SP

Kurir pre 2 minuta
Bivši igrač crno-belih o šansama da zameni Blagojevića: „Sa jednim bebama sam igrao u Humskoj, a sa ovima bih voleo da radim“…

Bivši igrač crno-belih o šansama da zameni Blagojevića: „Sa jednim bebama sam igrao u Humskoj, a sa ovima bih voleo da radim“

Danas pre 4 sati
(VIDEO) LŠ: Vlahović strelac, Bajern srušio šampiona Evrope, Real poražen

(VIDEO) LŠ: Vlahović strelac, Bajern srušio šampiona Evrope, Real poražen

Danas pre 4 sati
(VIDEO) Liga šampiona: Vanja Milinković-Savić i treći meč zaredom nije primio gol, Arsenal ubedljiv u gostima

(VIDEO) Liga šampiona: Vanja Milinković-Savić i treći meč zaredom nije primio gol, Arsenal ubedljiv u gostima

Danas pre 4 sati