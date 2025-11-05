Kuglice su tako odlučile! Fudbalerke Srbije u grupi sa Švedskom, Italijom i Danskom u A diviziji kvalifikacija za SP

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije igraće sa selekcijama Švedske, Italije i Danske u Prvoj grupi A divizije evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, odlučeno je danas žrebom u Nionu.

Samo prvoplasirana selekcija će se direktno plasirati na Svetsko prvenstvo, dok će ostale ekipe igrati u plej-ofu za plasman. Poslednjeplasirana selekcija će takođe i ispasti u B diviziju. Sastaci grupa A divizije evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo: Grupa A1: Švedska, Italija, Danska i Srbija. Grupa A2: Francuska, Holandija, Poljska i Irska. Grupa A3: Španija, Engleska, Island i Ukrajina. Grupa A4: Nemačka, Norveška, Austrija i Slovenija. Svetsko