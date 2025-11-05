Manje i oktobarskih beba u lozničkom porodilištu: Ovo su najnoviji podaci!

Ove godine rode su se očigledno ulenjile i ređe sleću u Loznicu nego što su to činile prošle.

U oktobru su u porodilištu lozničkog Zdravstvenog centra rođene 72 bebe, 42 devojčice i 30 dečaka, nije bilo blizanaca, sedam manje nego u istom mesecu lani. Za prvih deset meseci rođeno je ukupno 718 beba, 367 dečaka i 351 devojčica, u odnosu na isti period prošle godine čas 103 manje. U prva dva dana novembra prošle godine rođene su tri bebe, dva momka i jedna devojka, a ove je stiglo njih pet, i to sve dečaci. Prošle godine je u lozničkom porodilištu svet