Manje i oktobarskih beba u lozničkom porodilištu: Ovo su najnoviji podaci!

Kurir pre 2 minuta
Manje i oktobarskih beba u lozničkom porodilištu: Ovo su najnoviji podaci!

Ove godine rode su se očigledno ulenjile i ređe sleću u Loznicu nego što su to činile prošle.

U oktobru su u porodilištu lozničkog Zdravstvenog centra rođene 72 bebe, 42 devojčice i 30 dečaka, nije bilo blizanaca, sedam manje nego u istom mesecu lani. Za prvih deset meseci rođeno je ukupno 718 beba, 367 dečaka i 351 devojčica, u odnosu na isti period prošle godine čas 103 manje. U prva dva dana novembra prošle godine rođene su tri bebe, dva momka i jedna devojka, a ove je stiglo njih pet, i to sve dečaci. Prošle godine je u lozničkom porodilištu svet
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Uvek u službi humanosti Crveni krst Loznice obeležio 149. rođendan

Uvek u službi humanosti Crveni krst Loznice obeležio 149. rođendan

Kurir pre 4 sati
Vitalne potrebe sistemski regulisati Pet i po decenija Međuopštinske organizacija slepih Srbije u Loznici (foto)

Vitalne potrebe sistemski regulisati Pet i po decenija Međuopštinske organizacija slepih Srbije u Loznici (foto)

Kurir pre 4 sati
Posle objave priče o porodici Demirović iz Leskovca – građani i humanitarci pokazali veliko srce

Posle objave priče o porodici Demirović iz Leskovca – građani i humanitarci pokazali veliko srce

Rešetka pre 14 sati
Humanost na delu – porodici Demirović iz Podvorca stiže pomoć i obećanje potpune obnove doma

Humanost na delu – porodici Demirović iz Podvorca stiže pomoć i obećanje potpune obnove doma

ROMinfomedia pre 15 sati
Nerešeno u porodilištu

Nerešeno u porodilištu

Veliki park pre 19 sati
Porodica Demirović iz Podvorca živi bez struje, vode i hrane — komšije pokušavaju da im obezbede krov nad glavom

Porodica Demirović iz Podvorca živi bez struje, vode i hrane — komšije pokušavaju da im obezbede krov nad glavom

Glas juga pre 19 sati
Dve bebe rođene u leskovačkom porodilištu

Dve bebe rođene u leskovačkom porodilištu

Jug press pre 20 sati

Ključne reči

LoznicaBebe

Regioni, najnovije vesti »

Manje i oktobarskih beba u lozničkom porodilištu: Ovo su najnoviji podaci!

Manje i oktobarskih beba u lozničkom porodilištu: Ovo su najnoviji podaci!

Kurir pre 2 minuta
Na poziv KK Partizan: Danilo iz Vranja počasni gost na manifestaciji "Zlatna stolica"

Na poziv KK Partizan: Danilo iz Vranja počasni gost na manifestaciji "Zlatna stolica"

Kurir pre 2 minuta
Velika ulaganja u razvoj lokalne zajednice Rekordan budžet opštine Trstenik za ovu godinu (foto)

Velika ulaganja u razvoj lokalne zajednice Rekordan budžet opštine Trstenik za ovu godinu (foto)

Kurir pre 2 sata
Uvek u službi humanosti Crveni krst Loznice obeležio 149. rođendan

Uvek u službi humanosti Crveni krst Loznice obeležio 149. rođendan

Kurir pre 4 sati
Orden Prepodobnog Prohora Pčinjskog Gradu Vranju Gradonačelnik Milenković: Ako bih jednom rečju opisao odnos Vranja i…

Orden Prepodobnog Prohora Pčinjskog Gradu Vranju Gradonačelnik Milenković: Ako bih jednom rečju opisao odnos Vranja i Eparhije, onda je to zajedništvo

Kurir pre 4 sati