Na poziv KK Partizan: Danilo iz Vranja počasni gost na manifestaciji "Zlatna stolica"

Učenik trećeg razreda gimnazije "Bora Stanković" u Vranju, Danilo Stamenković, bio je počasni gost na manifestaciji "Zlatna stolica", na poziv Košarkaškog kluba Partizan, a na predlog Fondacije "Evro za znanje".

Danilu je uručena nagrada koju dodeljuje KK Partizan Pre početka utakmice Partizan - Barselona, Danilu je uručena nagrada koju dodeljuje KK Partizan, kao priznanje za njegova postignuća i inspirativan doprinos zajednici. "Zlatna stolica" je počasno mesto koje pripada izuzetnim pojedincima koji su, svako na svoj način, ostvarili zapažene rezultate u oblastima obrazovanja, sporta, umetnosti i društvenog života. Kroz ovu inicijativu, KK Partizan predstavlja ljude koji