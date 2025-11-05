Završni WTA u Rijadu: Anisimova u polufinalu - Švjontek pala posle tri seta

Četvrta teniserka sveta Amerikanka Amanda Anisimova plasirala se u polufinale završnog WTA turnira u Rijadu, pošto je danas u meču poslednjeg, trećeg kola Grupe "Serena Vilijams" pobedila drugu igračicu sveta Poljakinju Igu Švjontek posle tri seta, 6:7, 6:4, 6:2.

Anisimova je tri puta uzela servis poljskoj teniserki, dok Švjontek nije osvojila nijedan brejk. Američka teniserka je takmičenje u grupi završila na drugom mestu sa dve pobede i jednim porazom. Iz Grupe "Serena Vilijams" se u polufinale plasirala i šesta teniserka sveta Kazahstanka Elena Ribakina, koja je grupnu fazu završila sa sve tri pobede. (Beta)