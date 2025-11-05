Uživo, Crvena zvezda - Panatinaikos: Arena se puni, čekamo da vidimo Batlera

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Panatinaikosa u 9. kolu Evrolige, a meč je na programu od 20 časova.

Crveno-beli su nanizali šest pobeda od dolaska Saše Obradovića i igraće za obaranje rekorda iz sezone 2016/17 pod vođstvom Dejana Radonjića kada su crveno-beli slavili sedam puta u nizu. Panatinakos stiže oslabljen u Beograd i u poslednjih pet kola je poražen dva puta. Zvezda je trenutno na drugoj poziciji na tabeli sa skorom 6-2, dok je Panatinakos sedmi sa skorom 5-3. Kreće meč za rekord! Koreografija preko celih tribina sačekala je Panatinaikos, kao i pesma