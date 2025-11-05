Uživo, Crvena zvezda - Panatinaikos: Arena se puni, čekamo da vidimo Batlera

Mondo pre 22 minuta  |  Jelena Bijeljić
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Panatinaikosa u 9. kolu Evrolige, a meč je na programu od 20 časova.

Crveno-beli su nanizali šest pobeda od dolaska Saše Obradovića i igraće za obaranje rekorda iz sezone 2016/17 pod vođstvom Dejana Radonjića kada su crveno-beli slavili sedam puta u nizu. Panatinakos stiže oslabljen u Beograd i u poslednjih pet kola je poražen dva puta. Zvezda je trenutno na drugoj poziciji na tabeli sa skorom 6-2, dok je Panatinakos sedmi sa skorom 5-3. Kreće meč za rekord! Koreografija preko celih tribina sačekala je Panatinaikos, kao i pesma
Jovanović: Javor do sada nije izgubio na domaćem terenu, tako da je podvig još veći; Ćurčić: Ostaje žal, zaslužili smo više…

Sportski žurnal pre 18 minuta
U večitom derbiju čak 36 golova

Sportski žurnal pre 13 minuta
Crvena ZVEZDA - PANATINAIKOS: Crveno-beli koriste prednost pod košem

Kurir pre 13 minuta
Uživo: Crvena zvezda - Panatinaikos 14:11 (foto, video)

Sportski žurnal pre 4 minuta
Ovo niko nije očekivao: Bivši centar Partizana došao na meč Zvezde, imao je kratku epizodu i u crveno-belom

Telegraf pre 18 minuta
Fudbaleri Partizana velikim preokretom pobedili Javor u Ivanjici

RTV pre 58 minuta
Javor i dalje ne može da pobedi Partizan, Ćurčić devastiran: Evrogol i penal u drugom poluvremenu su teški za pobedu!

Hot sport pre 1 sat
„Nema opravdanja“: Novak Đoković stao uz Dijanu Hrku

Danas pre 58 minuta
(VIDEO) Jovan Milošević makazicama doneo pobedu Partizanu

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Vladimir Štimac: „Razočarali su me moji saigrači, na mene mogu slobodno da zaborave“

Danas pre 1 sat
Panatinaikos gostuje u "Areni", Zvezda želi da prekine negativan niz protiv Atinjana

RTS pre 22 minuta
Siti u Mančesteru protiv Borusije za treću pobedu (RTS 1, 21.00)

RTS pre 18 minuta