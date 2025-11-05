Romi u jedan, a ostali u drugi autobus: Vrbaški naprednjaci podelili putnike koji idu u Ćacilend po nacionalnosti

N1 Info pre 4 sati  |  Danas
Romi u jedan, a ostali u drugi autobus: Vrbaški naprednjaci podelili putnike koji idu u Ćacilend po nacionalnosti

Sramna rasna i nacionalna segregacija viđena je danas prilikom odlaska pristalica Aleksandra Vučića na skup u Beograd u popularni Ćacilend.

Kako su to rasporedili vrbaški SNS funkcioneri, Romi su išli u jedan autobus, a ostali građani Srbije u drugi, piše Danas. Luka Mažar, odbornik Grupe građana Oslobodimo Vrbas, snimao je danas od 14 časova polazak naprednjaka u Beograd. Podsećanja radi, Pristalice SNS-a okupljaju se u mestima širom Srbije i kreću danas na skup koji se od 17 časova organizuje u Ćacilendu. Ono što je kaže video na parkingu kod pijace u Vrbasu jedna je od najvećih sramota kojoj je
