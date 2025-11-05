Portugalske vlasti zaplenile podmornicu sa 1,7 tona kokaina u Atlantskom okeanu

Naslovi.ai pre 1 sat
Portugalske vlasti zaplenile podmornicu sa 1,7 tona kokaina u Atlantskom okeanu

Četvoro uhapšenih članova posade poreklom iz Južne Amerike, droga namenjena za evropsko tržište, akcija uz međunarodnu saradnju.

Portugalske vlasti su presrele podmornicu u srednjem Atlantiku koja je prevozila više od 1,7 tona kokaina, namenjenog za prodaju u više evropskih zemalja. Zaplena je izvedena uz pomoć britanske Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala i američke agencije za suzbijanje droge. B92 RTV BBC News

Četvoro uhapšenih članova posade potiče iz Južne Amerike, konkretno iz Ekvadora, Venecuele i Kolumbije. Oni su zadržani u pritvoru nakon hapšenja tokom akcije portugalske policije i mornarice. RTV Politika Južne vesti

