Srušio se avion u Kentakiju: Poginulo najmanje sedam osoba, gasi se požar u blizini aerodroma

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Srušio se avion u Kentakiju: Poginulo najmanje sedam osoba, gasi se požar u blizini aerodroma

Najmanje sedam osoba je poginulo, a više njih je povređeno kada se avion kompanije UPS srušio ubrzo nakon poletanja u blizini međunarodnog aerodroma u Luivilu u Kentakiju, SAD, saopštili su danas zvaničnici.

Guverner Kentakija Endi Bešir napisao je na društvenim mrežama da se očekuje porast broja žrtava, piše Si-Bi-Es Njuz. Prema podacima Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA), let UPS 2.976 poleteo je sa aerodroma u Luivilu oko 17.15 po lokalnom vremenu, a srušio se oko pet kilometara južno od piste. Avion je bio na putu ka Međunarodnom aerodromu Danijel K. Inouje u Honoluluu na Havajima. Zvaničnici su naveli da avion nije prevozio opasne materijale, ali su
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Raste broj mrtvih u padu aviona na aerodrom "Muhamed Ali"! Snimak trenutka udara o tlo, letelica se pretvorila u veliku…

Raste broj mrtvih u padu aviona na aerodrom "Muhamed Ali"! Snimak trenutka udara o tlo, letelica se pretvorila u veliku vatrenu loptu (foto, video)

Kurir pre 9 minuta
VIDEO Katastrofa u Americi: Avion se srušio malo nakon poletanja, čule se eksplozije, najmanje 7 poginulih

VIDEO Katastrofa u Americi: Avion se srušio malo nakon poletanja, čule se eksplozije, najmanje 7 poginulih

Nova pre 1 sat
Najmanje sedmoro poginulih u padu teretnog aviona u Kentakiju

Najmanje sedmoro poginulih u padu teretnog aviona u Kentakiju

BBC News pre 1 sat
Najmanje sedmoro poginulih u padu teretnog aviona u Kentakiju

Najmanje sedmoro poginulih u padu teretnog aviona u Kentakiju

NIN pre 1 sat
Srušio se kargo avion u Kentakiju – najmanje sedam osoba poginulo, strahuje se da ima još žrtava

Srušio se kargo avion u Kentakiju – najmanje sedam osoba poginulo, strahuje se da ima još žrtava

RTS pre 1 sat
Najmanje sedmoro poginulih u padu teretnog aviona u Kentakiju

Najmanje sedmoro poginulih u padu teretnog aviona u Kentakiju

Radio 021 pre 1 sat
Najmanje sedmoro poginulih u padu teretnog aviona u Kentakiju

Najmanje sedmoro poginulih u padu teretnog aviona u Kentakiju

Južne vesti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerAerodrompožarsad

Svet, najnovije vesti »

Poznato kada sirijski predsednik ide kod Trampa

Poznato kada sirijski predsednik ide kod Trampa

Danas pre 13 minuta
Odlazak Dika Čejnija - jastreb čvrste ruke kojeg su se mnogi plašili

Odlazak Dika Čejnija - jastreb čvrste ruke kojeg su se mnogi plašili

N1 Info pre 9 minuta
Muškarac neprimereno dodirivao po telu predsednicu Meksika nasred ulice! Šokantan snimak iz Meksiko sitija (video)

Muškarac neprimereno dodirivao po telu predsednicu Meksika nasred ulice! Šokantan snimak iz Meksiko sitija (video)

Kurir pre 4 minuta
Rusija pokreće "klešta" u Pokrovsku – 170.000 vojnika opkoljava grad sa dve strane

Rusija pokreće "klešta" u Pokrovsku – 170.000 vojnika opkoljava grad sa dve strane

RTS pre 13 minuta
Raste broj mrtvih u padu aviona na aerodrom "Muhamed Ali"! Snimak trenutka udara o tlo, letelica se pretvorila u veliku…

Raste broj mrtvih u padu aviona na aerodrom "Muhamed Ali"! Snimak trenutka udara o tlo, letelica se pretvorila u veliku vatrenu loptu (foto, video)

Kurir pre 9 minuta