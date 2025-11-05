Rusija: oboreno 40 ukrajinskih dronova tokom noći

Politika pre 1 sat
Rusija: oboreno 40 ukrajinskih dronova tokom noći

Čišćenje terena od prvih jutarnjih sati

Guverner Vladimirske oblasti Aleksandar Avdejev saopštio je da su dronovi napali energetsku infrastrukturu u predgrađu Vladimira u Rusiji. „Dronovi su napali energetsku infrastrukturu u predgrađu Vladimira", napisao je Avdejev na svom Telegram kanalu, preneo je Interfaks. Prema njegovim rečima, stručnjaci rade na licu mesta, a čišćenje terena počeće sa prvim jutarnjim satima. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane tokom noći
