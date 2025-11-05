Srušio se teretni avion: najmanje sedam poginulih

Politika pre 41 minuta
Srušio se teretni avion: najmanje sedam poginulih

Požar na motoru uzrok katastrofe

Teretni avion kompanije UPS tipa MD-11 srušio se u blizini aerodroma u Luisvilu, u američkoj saveznoj državi Kentaki, prenose RIA Novosti pozivajući se na CNN. Prema prvim informacijama, letelica se srušila nedugo nakon poletanja. Kako je izjavio guverner države Endi Bešir, u nesreći je poginulo najmanje sedam osoba, dok je jedanaest povređeno. Ranije je bilo saopšteno da su stradale tri osobe, ali se broj žrtava ubrzo povećao nakon što su spasilačke ekipe uspele
