Đoković podelio objavu: Bol majke ne sme biti predmet ruganja

Jedan od najboljih tenisera svih vremena Novak Đoković podelio je objavu kojom se osuđuje puštanje muzike iz "Ćacilenda" dok Dijana Hrka štrajkuje glađu.

Đoković je podelio objavu u kojoj piše da "bol majke ne sme biti predmet ruganja". "Nema opravdanja, nema 'drugog ugla'. Postoji samo ljudskost ili njen izostanak", navodi se. U pitanju je objava portala Demetra, u kojoj se piše i da "majka ima pravo da tuguje, da se bori, da se lomi - da preživi onako kako zna". "Društvo ima obavezu da stane uz nju, a ne naspram nje", dodaje se. Đoković je u prethodnih godinu dana u više navrata podržao studente, kao i