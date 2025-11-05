Rusija pokreće "klešta" u Pokrovsku – 170.000 vojnika opkoljava grad sa dve strane

RTS pre 14 minuta
Rusija pokreće "klešta" u Pokrovsku – 170.000 vojnika opkoljava grad sa dve strane

Rat u Ukrajini – 1351. dan. Rusija je grupisala oko 170.000 vojnika u pravcu Pokrovska i pokušava da opkoli grad primenom taktike "klešta", upozorava ukrajinska vojska. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u Kupjansku ostalo oko 60 ruskih vojnika i da se nastavlja operacija "čišćenja" grada. Rusko Ministarstvo odbrane ocenila je njegove reči kao potpuni gubitak kontakta sa stvarnošću.

Rjabkov: Sastanak Putina i Trampa zahteva pažljivu pripremu, uslovi nisu ispunjeni Sastanak ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa zahteva pažljivu pripremu, a potrebni uslovi za njegovu organizaciju trenutno nisu ispunjeni, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov. "Sastanak na vrhu, bilo koje vrste, zahteva temeljnu pripremu i pažljivo razmatranje svih aspekata. Do danas, ni prvi ni drugi uslov za organizovanje
Uživo kritična situacija u kupjansku Rusi upozoravaju: Predajte se, nemate šanse za preživljavanje

Aktivirana "klešta"! POkrovsk u čeličnom obruču, 170.000 ljutih Rusa drži grad po opsadom!

Ukrajina seče žilu kucavicu! Eksplozije blizu Moskve, naneli žestok udarac Putinu!

Čak 170 hiljada ruskih vojnika: Pokrovsk "u kleštima"

Rusija: oboreno 40 ukrajinskih dronova tokom noći

Dronovi napali energetsku infrastrukturu u Rusiji, oboreno 40 ukrajinskih dronova

UKRAJINSKA KRIZA: Rusija nastavlja ofanzivu na istoku Ukrajine; Kijev dobija naoružanje i novac sa Zapada

Odlazak Dika Čejnija - jastreb čvrste ruke kojeg su se mnogi plašili

Poznato kada sirijski predsednik ide kod Trampa

Muškarac neprimereno dodirivao po telu predsednicu Meksika nasred ulice! Šokantan snimak iz Meksiko sitija (video)

Raste broj mrtvih u padu aviona na aerodrom "Muhamed Ali"! Snimak trenutka udara o tlo, letelica se pretvorila u veliku…

Pogledajte kako je Portugal zaustavio narko-podmornicu: Zaplenjeno 1,7 tona kokaina vrednog 130 miliona evra (video)

