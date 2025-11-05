Rusija pokreće "klešta" u Pokrovsku – 170.000 vojnika opkoljava grad sa dve strane

Rat u Ukrajini – 1351. dan. Rusija je grupisala oko 170.000 vojnika u pravcu Pokrovska i pokušava da opkoli grad primenom taktike "klešta", upozorava ukrajinska vojska. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u Kupjansku ostalo oko 60 ruskih vojnika i da se nastavlja operacija "čišćenja" grada. Rusko Ministarstvo odbrane ocenila je njegove reči kao potpuni gubitak kontakta sa stvarnošću.

Rjabkov: Sastanak Putina i Trampa zahteva pažljivu pripremu, uslovi nisu ispunjeni Sastanak ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa zahteva pažljivu pripremu, a potrebni uslovi za njegovu organizaciju trenutno nisu ispunjeni, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov. "Sastanak na vrhu, bilo koje vrste, zahteva temeljnu pripremu i pažljivo razmatranje svih aspekata. Do danas, ni prvi ni drugi uslov za organizovanje