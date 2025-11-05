Veličanstvena pobeda Zvezde u "Areni", crveno-beli na čelu Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u "Beogradskoj areni" ekipu Panatinaikosa 86:68 u utakmici devetog kola Evrolige.

Zvezda je prekinula niz rivala od sedam pobeda u nizu i posle četiri godine savladala ekipu Panatinaikosa. Tim Saše Obradovića od samog početka je nametnuo snažan ritam, uz prepoznatljivu agresivnu odbranu i potpunu kontrolu igre na obe strane terena. Domaći su već u prvoj deonici pokazali da imaju jasan plan — čvrstom odbranom naterali su goste na seriju promašaja, dok su poene postizali uglavnom iz reketa. Panatinaikos koji je bio limitiran u napadu do koševa je