Košarka: Spartak večeras gostuje Gran Kanariji

Košarkaši Spartaka večeras od 21 čas gostuju španskoj Gran Kanariji u okviru 4. kola FIBA Lige šampiona. Biće to prilika da Subotičani pokušaju da poprave utisak iz prvog duela pre dve nedelje, kada je španski tim slavio u Subotici (83:93). Utakmica će biti prenošena uživo na kanalu Arena Sport 1.

Subotičani su debitantsko učešće u elitnom evropskom takmičenju započeli hrabro, ali ih je iskustvo rivala skupo koštalo u završnicama mečeva. Nakon trijumfa u prvom kolu protiv francuskog Le Mana, Spartak je je slavio i u Lisabonu, a potom izgubio kod kuće protiv Gran Kanarije. U regionalnoj ABA ligi Spartak ima maksimalan učinak (4-0). Pred duel u Las Palmasu trener Vladimir Jovanović ističe da njegov tim očekuje izuzetno zahtevan meč. - Očekuje nas teška