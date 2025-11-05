Na Trgu Nikole Pašića veliki broj građana dočekuje Srbe sa Kosova i Metohije

BEOGRAD - Na Trgu Nikole Pašića okupio se veliki broj građana kako bi dočekati Srbe sa Kosova i Metohije koji već osam dana pešače iz južne pokrajine na veliki narodni skup u Novom Sadu protiv blokada kao i u znak podrške državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću.

U toku su poslednje pripreme za doček, a građani u kolonama pristižu iz različitih pravaca i već je ispunjen plato ispred Doma Narodne skupštine, a nose srpske zastave. Grupa Srba sa KiM prošla je Čukaričku padinu gde ih je sačekao veliki broj građana među kojima su i ratni veterani kako bi zajedno nastavili ka Skupštini Srbije gde će im biti priređen doček, a zatim krenuli ka Adi Ciganliji i Beogradskom sajmu. Vojni veteran Zoran Popović izjavio je za Tanjug da je