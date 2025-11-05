KRIK objavio bazu ćacija sa dosijeima, neki viđeni i u Novom Sadu
Radio 021 pre 1 sat | KRIK, 021.rs
Istraživački portal KRIK objavio je bazu podataka o istaknutim "ćacijima", među kojima su i oni koji su povezani sa kriminalnim strukturama. KRIK njih naziva čuvarima partije.
Kriminalci osuđivani za ubistva, prebijanja, trgovinu drogom, ali i osobe blisko povezane sa ljudima iz podzemlja, pružali su podršku na protestima u poslednjih godinu dana vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci i predsedniku Aleksandru Vučiću, pokazuju podaci koje je prikupio KRIK. Oni su svoju lojalnost iskazivali i posećujući Ćacilend – kako se u javnosti naziva kamp ispred Predsedništva u Beogradu u kome se okupljaju podržavaoci Vučićevog režima. Ovi ljudi sa