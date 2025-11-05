Vremeplov: KPJ odlučila da treba razbiti Kraljevinu Jugoslaviju

BEOGRAD - Na današnji dan 1928. godine u Drezdenu je započeo Četvrti kongres Komunističke partije Jugoslavije, na kojem je zaključio da je nastupilo vreme za revolucionarne prevrate u Evropi u okviru kojih treba izvesti balkansku revoluciju i stvoriti "Balkansku federaciju". Prihvaćeno je i gledište o socijaldemokratiji kao "blizancu fašizma", s kojom treba prekinuti svaku saradnju. U sklopu ovih odluka odlučeno je da Kraljevinu SHS, odnosno Jugoslaviju, treba razbiti kao "versajsku" - "veštačku tvorevinu".

Danas je sreda, 5. novembar 2025. godine. Do kraja godine ima 56 dana. 1879 - Umro je škotski fizičar Džejms Klark Maksvel, najveći teorijski fizičar 19. veka. U oblasti elektromagnetizma formulisao je Maksvelove jednačine, stvorio elektromagnetsku teoriju svetlosti, dao teorijski osnov radio-talasa i radio-tehnike, matematički formulisao mnoge pronalaske Majkla Faradeja, razvio talasnu teoriju svetlosti i elektromagnetsku teoriju etera. 1881 - Umro je srpski
