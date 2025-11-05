UŽIVO: Zvezda nemilosrdna protiv Panatinaikosa!

Crvena zvezda je domaćin Panatinaikosu u uzbudljivom derbiju devetog kola Evrolige, jedine utakmice koja je na programu ove večeri, a ove ekipe igraju za bolje kotiranje u vrhu tabele od 20 časova u Beogradskoj areni.

O igračima koji iz zdravstvenih razloga nisu na raspolaganju glavnom treneru Saši Obradoviću gotovo se sve zna, dok je zanimljivo da atinski „zeleni“ dolaze bez „pravog“ centra, odnosno igrača kom je prirodna pozicija pet. Ipak, Obradović je istakao da ekipa trenera Ergina Atamana može da nadomesti taj nedostatak brzom igrom i ne smatra da je to uopšte hendikep za ekipu turskog stručnjaka. Isto tako je i Čima Moneke, jedan od ključnih šrafova kluba sa Malog