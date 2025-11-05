Milojević: U krizi smo, sad je vreme da se ponovo pokažemo na terenu! (video)

“Da li smo očekivali ovo? Jesmo, ali ne u ovakvom obimu”

- U krizi smo, sada je vreme da se ponovo pokažemo na terenu, igrači jedva čekaju da meč počne - izjavio je danas trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević uoči meča sa Lilom u Ligi Evrope, prenosi Tanjug. Crveno-beli će sutra od 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekati francsuki tim u četvrtom kolu Lige Evrope. - Ne bežim od toga da li je utakmica došla u teškom trenutku, mi ne možemo da bežimo od toga. U krizi smo, ali smo dosta o tome pričali. Na