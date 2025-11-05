Delegacija FSS prisustvovala komemoraciji Mladenu Žižoviću

Delegacija Fudbalskog saveza Srbije prisustvovala je danas u Kragujevcu komemoraciji treneru Radničkog Mladenu Žižoviću, koji je preminuo pre dva dana.

Žižović je tragično izgubio život u ponedeljak tokom utakmice 14. kola Superlige Srbije protiv Mladosti u Lučanima. Meč je prekinut u 41. minutu pri rezultatu 2:0 za Radnički. Na komemoraciji su prisustvovali predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić, generalni sekretar Branko Radujko i selektor Veljko Paunović, zajedno sa predsednikom Fudbalskog saveza Beograda Nikolom Lazetićem. Uz prisustvo brojnih predstavnika klubova, prijatelja, saradnika i