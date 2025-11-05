Delegacija FSS prisustvovala komemoraciji Mladenu Žižoviću

IndeksOnline pre 1 sat
Delegacija Fudbalskog saveza Srbije prisustvovala je danas u Kragujevcu komemoraciji treneru Radničkog Mladenu Žižoviću, koji je preminuo pre dva dana.

Žižović je tragično izgubio život u ponedeljak tokom utakmice 14. kola Superlige Srbije protiv Mladosti u Lučanima. Meč je prekinut u 41. minutu pri rezultatu 2:0 za Radnički. Na komemoraciji su prisustvovali predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić, generalni sekretar Branko Radujko i selektor Veljko Paunović, zajedno sa predsednikom Fudbalskog saveza Beograda Nikolom Lazetićem. Uz prisustvo brojnih predstavnika klubova, prijatelja, saradnika i
Đerlek pred Vranje: Pobeda samo uz 100 odsto zalaganja

On je nova nada Zvezde, vunderkind sa Marakane oduševio Evropu, pa poručio: "Što ne bih probao..."

Milojević: Ja sam Zvezdin vojnik, Rijeru čeka skockan tim

Omladinci Crvene zvezde pokazali pravu moć: Češki prvak razbijen u Beogradu!

Uživo, Crvena zvezda - Panatinaikos: Obradović juri Radonjićev rekord u krcatoj Areni

Milojević: U krizi smo, sad je vreme da se ponovo pokažemo na terenu! (video)

Milojević: Kad Rijera dođe, imaće skockanu ekipu! (VIDEO)

FudbalDragan DžajićFudbalski savezFSSSuperligaFudbalski savez SrbijeBranko RadujkoKragujevacLučani

(VIDEO) Vladimir Štimac: „Razočarali su me moji saigrači, na mene mogu slobodno da zaborave“

Đerlek pred Vranje: Pobeda samo uz 100 odsto zalaganja

Rijera prekinuo ćutanje o Zvezdi - postoji jedan uslov i ne pita se samo on!

Rijera progovorio o dolasku na marakanu: Ovo je uslov koji se čeka!

Evroliga se vraća u Sarajevo, ali.... Tribine čuvene Zetre biće prazne za duel Dubaija i Hapoela

