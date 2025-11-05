Zvezda rasturila Panatinaikos, pobedila svih šest mečeva u Beogradu (foto, video)

Sportski žurnal
Zvezda rasturila Panatinaikos, pobedila svih šest mečeva u Beogradu (foto, video)

Posle šest kola u nizu crveno-beli igraju van Beograda, u 10. kolu Evrolige 11. novembra gostuju Dubaiju (17 časova, Kola kola arena)

CRVENA ZVEZDA – PANATINAIKOS 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28) Beograd - Dvorana: Beogradska arena. Gledalaca: 20.000. Sudije: Karlos Peruđa (Španija), Jakub Zamojski (Poljska), Saulius Račis (Litvanija). CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 14, Plavšić, Miljenović 6, Batler 8, Davidovac 4, Kalinić 7, Dobrić 10, Izundu 8, Motiejunas 8, Odželej 7, Moneke 14, Dos Santos. Trener: Saša Obradović. PANATINAIKOS: Šorts 7, Osman 14, Slukas 16, Rogavopulos 12, Samodurov, Grant
Dramatična pobeda Radničkog u gostima, Kragujevčani na korak do trećeg kola kvalifikacija za LŠ

Crvena zvezda ponizila Panatinaikos: Crveno-beli upisali sedmu uzastopnu pobedu za prvo mesto u Evroligi

Radanović: Šarić golovima i asistencijama sve rešio

Ćurčić: Zaslužili smo više protiv Partizana

Omladinci Zvezde saznali narednog rivala u LŠ za mlade

"Prvi smo na tabeli i to dovoljno govori": Marko Jovanović poručio Zvezdi da Partizan ne odustaje

Dobrić: "Ne mogu da dočekam sledeću!"

Saša Obradović hvalio Miljenovića i istakao dve najvažnije stvari u igri Crvene zvezde

Ergin Ataman umesto Zvezdi čestitao Olimpijakosu

Raspodija Crvene zvezde za sedmi vezani trijumf u Evroligi

Sale Đorđević: „Sramota me je bezosećajne, poražavajuće neljudskosti koja izbija iz tame ćacilenda“

Liga šampiona: Senzacije Pafosa i Karabaga (VIDEO)

