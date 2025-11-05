Zvezda rasturila Panatinaikos, pobedila svih šest mečeva u Beogradu (foto, video)
Posle šest kola u nizu crveno-beli igraju van Beograda, u 10. kolu Evrolige 11. novembra gostuju Dubaiju (17 časova, Kola kola arena)
CRVENA ZVEZDA – PANATINAIKOS 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28) Beograd - Dvorana: Beogradska arena. Gledalaca: 20.000. Sudije: Karlos Peruđa (Španija), Jakub Zamojski (Poljska), Saulius Račis (Litvanija). CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 14, Plavšić, Miljenović 6, Batler 8, Davidovac 4, Kalinić 7, Dobrić 10, Izundu 8, Motiejunas 8, Odželej 7, Moneke 14, Dos Santos. Trener: Saša Obradović. PANATINAIKOS: Šorts 7, Osman 14, Slukas 16, Rogavopulos 12, Samodurov, Grant