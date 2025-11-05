Partizan u Ivanjici: „Zvezda i mi – dva sveta različita” (17.00, sastavi)
Sportski žurnal pre 1 sat
Marko Jovanović uoči duela sa Javorom istakao da crno-beli nisu odustali od titule
Teških nekoliko dana je iza crno-belih… Partizan je eliminisan već u šesnaestini finala Kupa od Mačve, dok je u prošlom kolu elitnog ranga srpskog fudbala doživeo debakl protiv Čukaričkog – 1:4. Klub iz Humske morao je da reaguje, te je smenio Srđana Blagojevića sa mesta šefa stručnog štaba, a u naredne dve utakmice vicešampiona Srbije predvodiće tandem Marko Jovanović – Đorđije Ćetković. Parni valjak danas gostuje Javoru u Ivanjici i ima priliku da se vrati na