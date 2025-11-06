Janjić (SRCE) Postoje naznake da će vlast opet manipulisati i da će se glasati samo za deo REM-a

Narodni poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić kazao je da "postoje neke naznake" da neće biti izabrano svih devet članova Saveta Regultornog tela za elektronske medije (REM), nego da će "tu biti nekih manipulacija" i da će biti izabran "samo deo REM-a", saopštila je danas ta stranka.

Janjić je ocenio za televiziju Nova da će, kada prođe osam tačaka koje su na dnevnom redu Skupštine Srbije, doći i naknadna - izbor kandidata za Savet REM-a, piše u saopštenju stranke Srce.

“Godinu dana se čekalo, odjednom je hitno zato što je izvršen pritisak na ovu vlast da se na najbrži mogući način reši i pitanje jedinstvenog biračkog spiska i pitanje REM", kazao je.

On smatra "da je to posledica razgovora koje je vlast imala sa predstavnicima Evropske unije.

Prema njegovom mišljenju, ključna stvar jeste da li će stvarno REM biti izabran, "pošto postoje neke naznake da neće biti izabrano svih devet članova, nego da će tu biti nekih manipulacija, da će se glasati samo za deo REM".

