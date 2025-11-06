Novi skup podrške Dijani Hrki u Novom Sadu

Beta pre 25 minuta

Građani i studenti u Novom Sadu i večeras su se okupili u znak podrške Dijani Hrki, majci Stefana Hrke, mladića koji je jedan od poginulih u padu nadstrešnice renovirane Železničke stanice u tom gradu, koja peti dan štrajkuje glađu u Beogradu.

Na skup su pozvali Zborovi građana Novog Sada, a okupljanje je počelo u 19 časova ispred zgrade Banovine.

Građani su blokirali raskrsnicu, duvaju u pištaljke i proizvode buku raznim predmetima.

Oni su na raskrsnici ispred Pokrajinske vlade ostavili otiske "krvavih šaka" i poručili da traže izbore.

"Niko od odgovornih za pad nadstrešnice nije u zatvoru. I dalje tražimo pravdu", poručili su građani.

(Beta, 06.11.2025)