Novosađani održali skup podrške Dijani Hrki, dve osobe privedene zbog šaranja prostorija SNS

Beta pre 15 minuta

Građani i studenti protestovali su večeras u Novom Sadu u znak podrške Dijani Hrki, koja peti dan štrajkuje glađu, a skup je završen ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) gde su dve osobe privedene zbog šaranja izloga te partije.

Novosađani su i večeras na prostorijama SNS na Bulevaru oslobođenja ostavili otiske krvavih šaka. Na zidu je crvenom farbom ispisan i broj 16, a na trotoaru ispred prostorija pogrdan grafit upućen predsedniku SNS Milošu Vučeviću. Ove prostorije zatvorene su od sredine avgusta kada je ispred njih došlo do incidenata i sukoba građana i pristalica vlasti. 

Protest je završen na tom mestu, a aktivistkinja Građanskog pokreta Bravo Sandra Adam i aktivista Robert Silberholc su privedeni zbog šaranja prostorija. Oni su odvedeni u policijsku stanicu na Detelinari. Nekolicina građana krenula je za njima da bi im pružili podršku.

Dijana Hrka zahteva da nadležni organi saslušaju i pritvore sve osobe osumnjičene za pad nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, kako bi "konačno krenula suđenja, a ne da odgovara samo 13 prvobitno optuženih". Ona traži da se puste svi protivpravno pritvoreni studenti koji su, prema njenim rečima, uhapšeni tokom protesta. Jedan od njenih zahteva odnosi se i na raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

 

Novi skup podrške Dijani Hrki u Novom Sadu

Građani i studenti u Novom Sadu i večeras su se okupili u znak podrške Dijani Hrki, majci Stefana Hrke, mladića koji je jedan od poginulih u padu nadstrešnice renovirane Železničke stanice u tom gradu, koja peti dan štrajkuje glađu u Beogradu. 

Na skup su pozvali Zborovi građana Novog Sada, a okupljanje je počelo u 19 časova ispred zgrade Banovine.

Građani su blokirali raskrsnicu, duvaju u pištaljke i proizvode buku raznim predmetima.

Oni su na raskrsnici ispred Pokrajinske vlade ostavili otiske "krvavih šaka" i poručili da traže izbore.

"Niko od odgovornih za pad nadstrešnice nije u zatvoru. I dalje tražimo pravdu", poručili su građani.

(Beta, 06.11.2025)

Ključne reči

Novi SadSrpska napredna strankaSNS

