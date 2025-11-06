SRCE: Nadežni da obustave glasnu muziku ispred Skupštine Srbije, to je oblik sadističke torture

Stranka Srbija centar (SRCE) zatražila je danas od nadležnih organa da reaguju i obustave glasnu muziku koju puštaju prisutni u šatorskom naselju na platou ispred Skupštine Srbije, i gde Dijana Hrka od nedelje štrajkuje glađu nezadovoljna radom institucija u slučaju pada nadstrešnice. „Besomučno, celodnevno puštanje glasne muzike i pravljenje buke ženi koja je u štrajku glađu, nije samo anticivilizacijski čin, već i oblik sadističke torture. Takvu vrstu torture