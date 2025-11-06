„Tražimo odgovornost za sve nasilno prekinute živote“: Podrška porodica ubijenih u Ribnikaru Dijani Hrki

Dajemo podršku Dijani Hrki, majci koja traži istinu, pravdu i odgovornost za smrt svog deteta, poručile su porodice ubijene dece u Ribnikaru, a prenosi N1.

Poruku podrške prenosimo u celini, sa sajta javni servis.net. „Tražimo odgovornost za sve nasilno prekinute živote, poštovanje prema stradalima, brigu o žrtvama. Vlast je izgubila legitimitet. Za njenog vakta dogodile su se i tri najstrašnije tragedije u Srbiji u mirnodopskim uslovima. Neadekvatnost institucija je ogoljena 3. i 4. maja 2023. Država je odgovorna za smrt naše dece i našeg Dragana, ubijenim u osnovnoj školi na mestu na kome je trebalo da budu