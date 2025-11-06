Nezapamćena konferencija vladana milojevića: „Dajem ostavku – Ne kopčam se ja na leđa!“

Hot sport pre 11 minuta
Nezapamćena konferencija vladana milojevića: „Dajem ostavku – Ne kopčam se ja na leđa!“

Prvi utisci nakon pobede! U okviru 4. kola Lige Evrope, Crvena zvezda je u Beogradu dočekala Lil.

Pobedu je odneo domaći sastav – 1:0, pogotkom Marka Arnautovića. Nakon utakmice, trener ‘crveno-belih’ izneo je svoje viđenje: „Znaju se neke stvari ovde, ne bih ništa više odgovarao sa te strane. Doći će taj famozni decembar, ako ne dođe i ranije, klub može da ide u mirnije vode. Znate kako, svaka pobeda je lepa, ali ja sam rekao i na konferenciji, ponoviću, postajem dosadan i sam sebi. Više posvećena klubu od nas igrača i stručnog štaba i drago mi je zbog igrača.
