Terzić uzvratio zlim jezicima: „Izdržali smo napade da se Milojević smeni!“

Hot sport pre 37 minuta
Terzić uzvratio zlim jezicima: „Izdržali smo napade da se Milojević smeni!“

Odgovor za sve koji nisu verovali Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Lil sa 1:0 u četvrtom kolu grupne faze Lige Evrope i tako napravili veliki korak ka evropskom proleću.

Posle utakmice je ispred stadiona „Rajko Mitić“ govorio generalni direktor kluba Zvezdan Terzić, ističući da je trijumf stigao u najtežem mogućem trenutku za tim. – Pa dobro, stvarno nam je trebala ova pobeda kao nikad pre. Tim je bio u jednoj krizi, rezultatskoj, a morao se vratiti. Toliko je malera poteralo, još od Pafosa koji smo imali, Liga šampiona je bila u rukama. Da je onaj čovek hteo da centira, da gol, lopta ispadne iz ruke. Onda protiv Seltika smo imali
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

TABELA - Zvezda i dalje ''ispod crte'', ali ovaj raspored mora da se iskoristi!

TABELA - Zvezda i dalje ''ispod crte'', ali ovaj raspored mora da se iskoristi!

Sportske.net pre 28 minuta
Rijera o dolasku u Zvezdu: "Predsednik ima lep problem, ne mogu da prihvatim ja..."

Rijera o dolasku u Zvezdu: "Predsednik ima lep problem, ne mogu da prihvatim ja..."

Sportske.net pre 28 minuta
Dule Savić posle lila: „Bez ove pobede sve bi bilo drugačije!“

Dule Savić posle lila: „Bez ove pobede sve bi bilo drugačije!“

Hot sport pre 7 minuta
Bara o dolasku Rijere u Zvezdu: Mora Celje da pristane (video)

Bara o dolasku Rijere u Zvezdu: Mora Celje da pristane (video)

Sportski žurnal pre 47 minuta
Milojević: Tražili smo tu eneriju koja je bila sinoć na utakmici košarkaša sa Panatinaikosom

Milojević: Tražili smo tu eneriju koja je bila sinoć na utakmici košarkaša sa Panatinaikosom

Sportski žurnal pre 28 minuta
Veljković: Važna pobeda za samopouzdanje

Veljković: Važna pobeda za samopouzdanje

Sportski žurnal pre 33 minuta
Kako su igrali rivali Zvezde? Selta gazila, Šturm odoleo Forestu

Kako su igrali rivali Zvezde? Selta gazila, Šturm odoleo Forestu

Sport klub pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaZvezdan TerzićLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Novak Đoković odgovorio za koga će navijati na meču Olimpijakos – Partizan

Novak Đoković odgovorio za koga će navijati na meču Olimpijakos – Partizan

Danas pre 37 minuta
Kada i gde možete da gledate meč između Olimpijakosa i Partizana u Evroligi?

Kada i gde možete da gledate meč između Olimpijakosa i Partizana u Evroligi?

Danas pre 7 minuta
Liga Evrope: Dinamo „razbijen“ u Zagrebu, Jović doneo slavlje AEK-u u 90. minutu

Liga Evrope: Dinamo „razbijen“ u Zagrebu, Jović doneo slavlje AEK-u u 90. minutu

Danas pre 1 sat
Kad i gde možete da gledate duel polufinala Atine Đoković – Hanfman?

Kad i gde možete da gledate duel polufinala Atine Đoković – Hanfman?

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Dubai poražen u Sarajevu pred meč sa Zvezdom

(VIDEO) Dubai poražen u Sarajevu pred meč sa Zvezdom

Danas pre 1 sat