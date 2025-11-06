Terzić uzvratio zlim jezicima: „Izdržali smo napade da se Milojević smeni!“

Odgovor za sve koji nisu verovali Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Lil sa 1:0 u četvrtom kolu grupne faze Lige Evrope i tako napravili veliki korak ka evropskom proleću.

Posle utakmice je ispred stadiona „Rajko Mitić“ govorio generalni direktor kluba Zvezdan Terzić, ističući da je trijumf stigao u najtežem mogućem trenutku za tim. – Pa dobro, stvarno nam je trebala ova pobeda kao nikad pre. Tim je bio u jednoj krizi, rezultatskoj, a morao se vratiti. Toliko je malera poteralo, još od Pafosa koji smo imali, Liga šampiona je bila u rukama. Da je onaj čovek hteo da centira, da gol, lopta ispadne iz ruke. Onda protiv Seltika smo imali