Brnabić: Opozicija bojkotuje izmene biračkog spiska da sačuva alibi za poraze

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je danas rekla da opozicija neće glasati za izmene Zakona o jedinstvenom biračkom, kako ne bi izgubili alibi za izborne poraze.

Brnabić, koja je i funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke, je za televiziju Pink kazala i da opozicija, iz istog razloga, ne želi da budu primenjene preporuke Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). Dodala je i da su, dok je obrazlagala predlog o izmeni Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, u skupštinskoj sali bila samo tri opoziciona poslanika. Odbacila je njihove stavove o biračkom spisku uključujući i one o „fantomskim