Kurir saznaje: Devojka tražila da policija interveniše u "Ćacilendu" pa potegla nož na policajca! Detalji napada ispred stanice u Savskoj

Kurir pre 27 minuta
Kurir saznaje: Devojka tražila da policija interveniše u "Ćacilendu" pa potegla nož na policajca! Detalji napada ispred…
Devojka (24) koja je nožem nasrnula na policajca na ulazu u Policijsku stanicu Savski venac, kako saznajemo, došla je u stanicu rano jutros i tražila intervenciju u "Ćacilendu." Ona je rekla "idite tamo i sklonite ih." Nožem je nasrtala na policajca koji je bio na stepeništu i pokušavala je da ga izbode. Prilikom otimanja noža policajac je pao i tada je povređen. On je u samoodbrani od devojke bio prinuđen da puca. Devojka je ranjena u nogu i odmah prevezena na
