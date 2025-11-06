Nagrada za dobar rad: Andrej Ilić i Dušan Mitić dobili poziv za u19 futsal reprezentaciju Srbije!

Kurir pre 24 minuta
Nagrada za dobar rad: Andrej Ilić i Dušan Mitić dobili poziv za u19 futsal reprezentaciju Srbije!

Mladi golmani futsal kluba Partizan, Andrej Ilić i Dušan Mitić, dobili su poziv selektora U19 reprezentacije Srbije, Gorana Ivančića, da učestvuju na treninzima omladinske selekcije koji su održani u Vrnjačkoj Banji.

Okupljanje je organizovano povodom mini priprema za prijateljski futsal turnir „Futsal Love Serbia“, koji će se održati početkom decembra. Reprezentacija Srbije na turniru će imati priliku da proveri formu u duelima sa vršnjacima iz Francuske i Mađarske Tokom tri dana priprema, naši golmani su zajedno sa svojim saigračima odradili pet intenzivnih treninga, u sjajnoj atmosferi i pod stručnim nadzorom selektora Ivančića. Sledeće okupljanje U19 selekcije očekuje se u
