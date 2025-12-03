"Nisam pričao sa Željkom": Igrači Partizana su svesni šta se dešava, uverava njihov novi trener

KK Partizan priveo je kraju pripremu prve utakmice bez Željka Obradovića, protiv Bajerna u četvrtak (20.45 časova).

Trener crno-belih u tom susretu biće Mirko Ocokoljić. "Ne, nažalost", rekao je on na pitanje da li se čuo sa Željkom Obradovićem nakon što je "Žoc" napustio crno-bele. Priznaje da je situacija veoma delikatna. "Želim da vratim košarku u prvi plan i jedino se time bavim. Uspeli smo posle duže vremena da uradimo trening, sva priča je vezana za Bajern", rekao je on. Svi igrači Partizana su spremni, ima ih 14 na raspolaganju i u četvrtak, na dan meča, znaće ko će