Novak juriša ka 101. Tituli: Evo gde možete pratiti prenos meča Đoković - Boržeš

Kurir pre 45 minuta
Srpski teniser Novak Đoković obezbedio je plasman u četvrtfinale turnira u Atini pošto je slavio nad Čileancem Alehandrom Tabilom, a u borbi za polufinale igraće protiv Nuna Boržeša.

Srbin i Portugalac će na teren u četvrtak ne pre 17.00 časova po srednjoevropskom vremenu, a ovaj meč možete ga gledati na kanalima Arene sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu. Nikada pre Đoković nije igrao protiv Boržeša, koji trenutno zauzima 47. mesto na ATP svetskoj rang listi. Ukoliko Novak opravda ulogu favorita i prođe u polufinale, tamo ga čeka neko od sledeće četvrtorice igrača: Brendon Nakašima, Markos Điron, Janik Hanfman ili
