Novak ranije zbog partizana: Đoković saznao termin polufinala u Atini

Kurir pre 47 minuta
Novak ranije zbog partizana: Đoković saznao termin polufinala u Atini

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale teniskog turnira u Atini.

Đoković je u četvrtfinalu bio bolji od portugalskog igrača Nuna Boržeša sa 7:6 (6-1), 6:4. Zanimljivo je da će Đoković u petak prvi izaći na teren kada igra protiv boljeg iz duela Hanfman - Giron. Naime direktor turnira Đorđe Đoković je odlučio da mečeve koji završavaju kasnije u četvrtak stavi da igraju prvi u petak, tako da će Novak na teren u 17 časova po lokalnom, odnosno 16 po srpskom vremenu. To će mu omogućiti da najverovatnije uveče stigne u Pirej na
