Lista numera iz šatorskog naselja ispred Skupštine: Nedostatak empatije ili ciljana politička poruka

Mašina pre 22 minuta  |  Mašina
Lista numera iz šatorskog naselja ispred Skupštine: Nedostatak empatije ili ciljana politička poruka

„Pošla majka da potraži sina” i „Srpkinja je mene majka rodila” pevalo se prethodnih dana i noći iz šatorskog naselja ispred Narodne skupštine. O ovom odgovoru vlasti na štrajk glađu Dijane Hrka, majke čiji je sin preminuo pre godinu dana pri padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, razgovarali smo sa Tamarom Petković, urednicom portala Demetra i dr Vladimirom Mihićem, univerzitetskim profesorom.

„Pričali smo u vremena Ribnikara o tome da li nam deca imaju dovoljno empatije ili nemaju, a sada se suočavamo sa time da generacije – od kojih bi ta ista deca trebala nešto da nauče, od kojih očekujemo da su zrele i odgovorne osobe – da se ovako ponašaju”, navodi Tamara Petković, urednica portala Demetra, koji se bavi ženama, reproduktivnim zdravljem i odgajanjem dece. Ona smatra da je puštanje muzike i buka ispred Narodne skupštine tokom štrajka glađu majke koja
