Zvezda je živa u Ligi Evrope: Marko Arnautović doneo veliku pobedu na Marakani

Mondo pre 1 sat  |  Dušan Ninković
Zvezda je živa u Ligi Evrope: Marko Arnautović doneo veliku pobedu na Marakani

Crvena zvezda ostvarila je jako važnu pobedu protiv Lila u Ligi Evrope, 1:0! Golom Marka Arnautovića iz penala koji je iznudio kapiten Mirko Ivanić, šampion Srbije konačno je osvojio tri boda u evro-takmičenju i sa ukupno četiri poena sačuvao šansu za plasman u sledeću fazu takmičenja.

Zvezda je na potencijalnom evropskom rastanku sa Vladanom Milojevićem igrala onako kako je on želeo - borbeno i požrtvovano. Snažno su crveno-beli ušli u meč, stvorili tri šanse u prvih 10 minuta, a onda su trpeli pritisak Lila, gledali kako Francuzi ne koriste svoje šuteve, sve do završnice. Učena je pogodio stativu gola Lila na isteku sata igre, a napadači Lila su pre i posle toga pretili golmanu crveno-belih Mateusu, ali je on ponovo pokazao da je oslonac tima.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

UŽIVO – Milojević: Većina je za to da odem i otići ću!

UŽIVO – Milojević: Većina je za to da odem i otići ću!

Sport klub pre 21 minuta
Debakl Dinama usred Zagreba, Šaćiri srušio narednog rivala Zvezde

Debakl Dinama usred Zagreba, Šaćiri srušio narednog rivala Zvezde

Nova pre 11 minuta
"Delije" zadale domaći zadatak - novi rekord u Evroligi

"Delije" zadale domaći zadatak - novi rekord u Evroligi

B92 pre 5 minuta
Mateus i sreća Zvezdi sačuvali tri boda, zaradio ih inteligentni Ivanić (foto, video)

Mateus i sreća Zvezdi sačuvali tri boda, zaradio ih inteligentni Ivanić (foto, video)

Sportski žurnal pre 1 sat
Disciplinovana Zvezda srušila Lil – Arnautović pogodio, Mateus (od)branio!

Disciplinovana Zvezda srušila Lil – Arnautović pogodio, Mateus (od)branio!

Sputnik pre 1 sat
Marko Arnautović doneo Zvezdi prvu pobedu: Crveno-beli se vratili u igru u Ligi Evrope

Marko Arnautović doneo Zvezdi prvu pobedu: Crveno-beli se vratili u igru u Ligi Evrope

Kurir pre 1 sat
Zvezdina senzacija u Beogradu – Ivanićeva majstorija i nemilosrdni Arnautović srušili Lil

Zvezdina senzacija u Beogradu – Ivanićeva majstorija i nemilosrdni Arnautović srušili Lil

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaMarakanaIzboriVladan MilojevićLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Liga Evrope: Dinamo „razbijen“ u Zagrebu, Jović doneo slavlje AEK-u u 90. minutu

Liga Evrope: Dinamo „razbijen“ u Zagrebu, Jović doneo slavlje AEK-u u 90. minutu

Danas pre 22 minuta
Veljković otkrio ključnu promenu u odnosu na meč sa Bragom

Veljković otkrio ključnu promenu u odnosu na meč sa Bragom

Danas pre 56 minuta
Vladan Milojević: „Ako treba sutra da odem, ja ću otići“

Vladan Milojević: „Ako treba sutra da odem, ja ću otići“

Danas pre 52 minuta
Milojević može da odahne: Zvezda stigla do važne pobede u Ligi Evrope

Milojević može da odahne: Zvezda stigla do važne pobede u Ligi Evrope

Danas pre 1 sat
Rasterećenje Partizanovog budžeta: Lundberg našao evroligaško uhlebljenje?

Rasterećenje Partizanovog budžeta: Lundberg našao evroligaško uhlebljenje?

Danas pre 2 sata