Zvezda je živa u Ligi Evrope: Marko Arnautović doneo veliku pobedu na Marakani

Crvena zvezda ostvarila je jako važnu pobedu protiv Lila u Ligi Evrope, 1:0! Golom Marka Arnautovića iz penala koji je iznudio kapiten Mirko Ivanić, šampion Srbije konačno je osvojio tri boda u evro-takmičenju i sa ukupno četiri poena sačuvao šansu za plasman u sledeću fazu takmičenja.

Zvezda je na potencijalnom evropskom rastanku sa Vladanom Milojevićem igrala onako kako je on želeo - borbeno i požrtvovano. Snažno su crveno-beli ušli u meč, stvorili tri šanse u prvih 10 minuta, a onda su trpeli pritisak Lila, gledali kako Francuzi ne koriste svoje šuteve, sve do završnice. Učena je pogodio stativu gola Lila na isteku sata igre, a napadači Lila su pre i posle toga pretili golmanu crveno-belih Mateusu, ali je on ponovo pokazao da je oslonac tima.